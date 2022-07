Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Randalierer zerstören Kindergartenmöbel - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Königslutter, An der Stadtmauer

27.07.2022, 16.00 Uhr - 28.07.2022, 09.30 Uhr

Unbekannte haben auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Straße An der Stadtmauer randaliert und dabei einen Schaden von mindestens 500 Euro hinterlassen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag 16.00 Uhr und Donnerstagvormittag 09.30 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Unbekannten auf das Gelände der Kindertagesstätte. Hier beschädigten und zerstörten sie verschiedene Holzmöbel, warfen einen Tisch und eine Kunststoffwanne achtlos über einen Zaun in Richtung Zollpark.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

