Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Friseursalon - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Hallesche Straße 27.07.2022, 18.30 Uhr - 28.07.2022, 04.25 Uhr

Zwischen Mittwochabend 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen 04.25 Uhr sind Unbekannte in die Geschäftsräume eines Friseursalons in der Hallesche Straße eingebrochen. Der angerichtete Schaden dürfte sich dabei auf mindestens 3.000 Euro belaufen. Eine Passantin hatte am Donnerstagmorgen um 04.25 Uhr den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zur fraglichen Zeit ungehindert an das Geschäft welches sich im dortigen Einkaufszentrum befindet. Hier zerstören sie mit brachialer Gewalt die Glasfüllung der Eingangstür und gelangen so ins Innere des Friseursalons. Scheinbar zielgerichtet begaben sie sich in die hinteren Büroräume und öffneten mit zerstörerischer Kraft einen Büroschrank aus dem sie die Trinkgeldkassen der Angestellten sowie eine Geldtasche, alles mit ungekanntem Inhalt entwendeten. Danach verließen sie den Ort des Geschehens und flüchteten in derzeit unbekannte Richtung.

Die Ermittler der Polizei hoffen darauf, dass Anwohner verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell