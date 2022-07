Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Sportverein - Täter kamen über die Außentreppe

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, August-Lücke-Straße 26.07.2022, 22.00 Uhr - 27.07.2022, 07.20 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in die Geschäftsräume eines Sportvereins in der August-Lücke-Straße eingebrochen. Was sie dabei alles erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die unbekannten Täter zwischen Dienstagabend 22.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.20 Uhr ungehindert auf das Gelände des Sportvereins. Hier begaben sie sich an die rückwärtige Gebäudeseite und gelangten über eine Außentreppe ins 1. Obergeschoss.

Hier öffneten sie gewaltsam die Eingangstür, betraten das Innere des Gebäudes und bewegten sich scheinbar zielsicher in die Geschäftsräume. Vermutlich auf der Suche nach Bargeld durchsuchten sie in einem Büro verschiedene Schränke. Aktenordner waren verrückt oder wurden achtlos auf den Boden geworfen.

Danach verließen sie wieder den Ort des Geschehens und flüchteten unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell