Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Quadratrohre entwendet - 1.500 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Am Driebenberg

25.07.2022, 14.30 Uhr - 26.07.2022, 11.00 Uhr

Insgesamt 14 Quadratrohre in einer Länge von rund 200 cm haben Unbekannte von dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Straße Am Driebenberg entwendet. Der dabei verursachte Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag 14.30 Uhr und Dienstagmorgen 11.00 Uhr.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten Unbekannte zur angegebenen Zeit unter Überwindung eines Zaunes auf das Grundstück der Kindertagesstätte und entwendeten die 14 Quadratrohre.

Dabei ist sich die Polizei sicher, dass es mindestens zwei Täter gewesen sein dürften, die zudem mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Von daher hoffen die Beamten auf Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am oder auf dem Gelände der Kita gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Königslutter unter der Rufnummer 05353/94105-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell