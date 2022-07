Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeugführer mit 1,99 Promille unterwegs - Bierdose klemmte zwischen den Sitzen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, B 188

27.07.2022, 01.06 Uhr

Nicht schlecht staunten zwei Polizisten, als sie am frühen Mittwochmorgen einen 34 Jahre alten Fahrzeugführer aus dem Landkreis Helmstedt kontrollierten. Der 34-Jährige war den Beamten aufgefallen, als er gegen 01.06 Uhr mit seinem VW Up mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die B 188 von Velpke nach Wolfsburg befuhr. Der von ihm befahrene Streckenabschnitt war wegen Bauarbeiten auf 40 km/h beschränkt und entsprechend ausgeschildert worden. Als sich die Beamten mit dem Funkstreifenwagen hinter dem 34-Jährigen befanden stellten sie zudem fest, dass er den VW Up in Schlangenlinien steuerte.

Darauf stoppten und kontrollierten sie den Fahrzeugführer. Hierbei bemerkten sie, dass sich eine geöffnete Bierdose zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz befand.

Ein nun durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,99 Promille.

Daraufhin wurden dem 34 Jahre alten Kraftfahrzeugführer im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Er wird sich demnächst vor Gericht wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell