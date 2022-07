Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gläser auf Fahrgeschäft und Betreiber geworfen

Balve (ots)

Im Zuge des Schützenfestes in Balve warfen vier junge Männer am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:20 Uhr, mehrere Gläser gegen ein Fahrgeschäft. Als der Betreiber des Fahrgeschäfts die Männer aufforderte dies zu unterlassen, bewarfen ihn die Männer mit weiteren Glasflaschen. Sie verfehlten den Geschädigten jedoch glücklicherweise. Die alarmierten Polizisten konnten zwei der vier Männer antreffen. Die beiden 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Köperverletzung sowie Sachbeschädigung. Die Ermittlungen bezüglich der zwei weiteren Tatverdächtigen laufen. Der Sachschaden am Fahrgeschäft liegt im mittleren vierstelligen Bereich. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell