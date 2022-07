Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall zwischen Fahrrad- und Motorradfahrer - Beide Beteiligte verletzt

Wolfsburg (ots)

Lehre, Wendhausen, Landesstraße 639 Ecke Landesstraße 635 25.07.2022, 19.50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Landesstraße 639 bei Lehre zwischen einem 32-jährigen Fahrradfahrer aus Braunschweig und einem 27 Jahre alten Motorradfahrer aus der Region Hannover wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. Der 27-Jährige trug leichtere Verletzungen davon. Es entstand Sachschaden.

Am Montagabend befuhr der Braunschweiger mit seinem Rennrad die L 635 aus Hondelage kommend in Richtung der Kläranlage in Lehre. An der Kreuzung zur L639 fuhr er in den Kreuzungsbereich, um nach Essenrode abzubiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Lehre kommenden Motorradfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der 32-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Braunschweig gefahren werden. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt ins Klinikum nach Wolfsburg transportiert.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell