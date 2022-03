Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Autoaufbruch in Lich + Zusammenstoß bei Münster + In Fitnessstudio eingestiegen + Fluchten in Treis, Pohlheim und Gießen +

Gießen (ots)

Lich: E-Klasse aufgebrochen -

Mit Schmuck, Bargeld sowie einer Brille mit Gesamtwert von rund 2.000 Euro machten sich Autoaufbrecher in der Lucas-Cranach-Straße auf und davon. In der Nacht von Donnerstag (24.03.2022) auf Freitag (25.03.2022) schlugen die Diebe die Scheibe der Beifahrertür ein und durchwühlten den weißen Benz. Eine neue Scheibe wird rund 500 Euro kosten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen 21.00 Uhr und 05.50 Uhr beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430 entgegen.

Grünberg: Linksabbieger übersieht Audi -

Zwei demolierte Fahrzeug forderte ein Crash auf der Landstraße zwischen Grünberg und Münster. Am Donnerstagnachmittag (24.03.2022), gegen 15.30 Uhr wollte der 59-jährige Fahrer eines 1-er BMW von der Landstraße nach links in Richtung Laubach abbiegen. Hierbei übersah er einen im entgegenkommenden Audi. Die 54-jährige Grünbergerin im Audi konnte nicht mehr ausweichen oder abbremsen und prallte mit dem BMW zusammen. Verletzt wurde niemand - die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Gesamtblechschaden schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro.

Langgöns: Diebe im Fitnessstudio -

Auf Beute aus einem Fitnesscenter hatten es Diebe im St.-Ulrich-Ring abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und suchten nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Besitzer fiel den Diebe ein geringer Euro-Betrag in die Hände. Die Aufbruchschäden schätzt die Polizei auf rund 400 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Mittwochabend (23.03.2022), gegen 22.00 Uhr und Donnerstagmorgen (24.03.2022), gegen 07.40 Uhr beobachteten oder denen in dieser Zeit dort Personen oder Fahrzeug auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 mit der Kriminalpolizei Gießen in Verbindung zu setzen.

Staufenberg-Treis a.d.L.: Mitsubishi touchiert -

Zwischen Mittwoch (23.März), gegen 22.00 Uhr und Donnerstag (24.März), gegen 07.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße (Höhe 76) einen geparkten Mitsubishi. Als die Besitzerin zu ihrem weißen ASX Kombi zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. (0641) 7006-3755.

Pohlheim-Hausen: Daimler gestreift -

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Daimler nach einer Unfallflucht in der Danziger Straße in Hausen. Der flüchtige Unfallfahrer streifte vermutlich beim Ausfahren aus einer Einfahrt zwischen Mittwoch (23.März) 19.00 Uhr und Donnerstag (24.März) 12.30 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten braunen Mercedes CLA 180. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. (0641) 7006-3555.

Gießen: Fahrrad beschädigt und abgehauen -

Zwischen Dienstag (22.März) 16.00 Uhr und Mittwoch (23.März) 13.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter ein in der Wetzsteinstraße abgestelltes schwarzes Mountainbike der Marke Ghost. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallfahrer das Bike beim Rangieren touchierte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.300 Euro. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachteten oder die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel. (0641) 7006-3755 an die die Polizeistation Gießen Nord zu wenden.

Guido Rehr, Pressesprecher

