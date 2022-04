Polizei Düsseldorf

POL-D: Demonstrationen in der Landeshauptstadt - Mehrere Aufzüge und Kundgebungen für das kommende Wochenende angezeigt - Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Düsseldorf (ots)

Aufgrund mehrerer angezeigter Aufzüge und Kundgebungen ist am kommenden Wochenende mit teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich und den umliegenden Stadtteilen zu rechnen.

Am Samstag, 30. April 2022, beginnt der erste Aufzug bereits am Mittag in der Stadtmitte. Im Tagesverlauf folgen weitere Aufzüge, die sich teilweise bis in die Abendstunden erstrecken.

Am Sonntag, 1. Mai 2022, ist ebenfalls ein Aufzug bereits ab 11 Uhr für den Innenstadtbereich angezeigt, weitere folgen am Mittag und Nachmittag.

Darüber hinaus sind zahlreiche Kundgebungen über das gesamte Wochenende angezeigt.

Die Polizei wird versuchen, die Verkehrsbeeinträchtigungen, die auch den ÖPNV betreffen können, so gering wie möglich zu halten.

