POL-WOB: Katalysatoren entwendet - Mitsubishi Carisma und VW Polo betroffen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Westhagen, Hallesche Straße 27.07.2022, 18.30 Uhr - 28.07.2022, 04.25 Uhr Zwischen Mittwochabend 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen 04.25 Uhr sind Unbekannte in die Geschäftsräume eines Friseursalons in der Hallesche Straße eingebrochen. Der angerichtete Schaden dürfte sich dabei auf mindestens 3.000 Euro belaufen. Eine Passantin hatte am Donnerstagmorgen um 04.25 Uhr den Einbruch bemerkt ...

