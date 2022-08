Polizei Bonn

POL-BN: Nach Alleinunfall auf Landstraße 163 bei Meckenheim: Alkoholisierter Autofahrer musste Führerschein abgeben

Meckenheim (ots)

Eine Polizeistreife der Wache Meckenheim/Rheinbach hat in der Nacht zum Samstag (27.08.2022) den Führerschein eines 27-Jährigen beschlagnahmt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war er gegen 01:30 Uhr mit seinem Auto von der Fahrbahn der Baumschulallee (Landstraße 163) zwischen Meckenheim und Flerzheim abgekommen. Das Auto kam in einem Graben zum Stillstand. Eine vorbeikommende Autofahrerin, die angehalten und sich nach dem Gesundheitszustand des Fahrers erkundigt hatte, informierte die Polizei. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Daraufhin musste der Fahrer die Beamten in das Bonner Polizeipräsidium begleiten. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Pkw des 27-Jährigen wurde sichergestellt und mit einem Abschleppwagen abtransportiert. An dem Fahrzeug wurden im Frontbereich weitere frische Unfallspuren festgestellt, die vermutlich nicht von dem Alleinunfall auf der L 163 stammen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang sowie möglichen weiteren Verkehrsunfallbeteiligungen werden durch das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei geführt.

