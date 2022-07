Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Ladendiebstahl, es folgen drei Festnahmen - Diebessgut in Höhe von mehreren tausend Euro sichergestellt

Gießen (ots)

Gießen:

Nach einem Ladendiebstahl nahmen Gießener Polizisten am Samstagabend (23.07.2022), um 19:00 Uhr, drei Männer fest.

Zuvor hatte ein aufmerksamer Ladendetektiv das Trio in einem Bauhaus auf frischer Tat erwischt, nachdem sie im Kassenbereich geschickt die Verkäuferin abgelenkt hatten und ohne zu bezahlen den Laden samt Ware verließen.

Die bis dahin Unbekannten konnten zunächst flüchten, schließlich jedoch auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Schiffenberger Weg angehalten und kontrolliert werden.

Das Auto, der in Hamburg und Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) wohnenden Beschuldigten, war randvoll mit Diebesgut beladen. Die Ermittler fanden mehr als 300 Kleidungsstücke, an denen zum Teil noch die Preisauszeichnung und Diebstahlsicherung angebracht waren, sowie mehrere Elektrogeräte und Werkzeugkästen.

Die aufgefundenen Gegenstände, die offenbar aus Diebestouren stammen, wurden sichergestellt. Die Gegenstände haben einen Gesamtwert von rund 8.000 Euro.

Die drei Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die Männer sitzen derzeit in hessischen Justizvollzugsanstalten ein.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell