POL-BN: Bonn-Gronau: 33-jähriger Autofahrer berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Ohne Führerschein und offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln war ein 33-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend (25.08.2022) in Bonn-Gronau unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Godesberg stoppte den Mann gegen 23.20 Uhr an der Einmündung Genscherallee / Joseph-Beuys-Allee. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle ging von dem Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch aus. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Auch ein Drogenvortest war schließlich positiv. Zu allem Überfluss stellte sich heraus, dass der 33-Jährige den Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis führte. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe zur Beweissicherung an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren.

