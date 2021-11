Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Mit offenem Haftbefehl in Verkehrskontrolle geraten

Duisburg (ots)

Bei einer Routinekontrolle ist der Polizei am Dienstag (9. November) ein 28-Jähriger ins Netz gegangen, der noch einen Haftbefehl offen hatte. Die Polizisten hielten den Mann gegen 10:20 Uhr in einem Ford Mondeo auf der Brückenstraße an. Mit dem dienstlichen Smartphone prüften sie das Kennzeichen des Autos und stellten fest, dass die Nummernschilder gestohlen waren. Außerdem hatten weder der Fahrer noch sein 19-jähriger Beifahrer einen Personalausweis oder Führerschein dabei. Die Polizisten brachten die beiden Männer zur Wache, wo sie per Fingerabdruck identifiziert werden konnten. Da der 28-Jährige mit einem Haftbefehl gesucht wurde, kam er direkt ins Gewahrsam. Zusätzlich muss er sich jetzt mit einer Anzeige unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Kennzeichendiebstahls auseinandersetzen. Die gestohlenen Nummernschilder wurden sichergestellt.

