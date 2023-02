Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche und Geldbörsendiebstahl

Eschwege (ots)

Diebstahl von Geldbörse, Taschendiebstahl

Um 14:15 Uhr wurde ein 85-Jähriger aus Eschwege Opfer eines Taschendiebstahls. Zur Tatzeit hielt sich der Geschädigte im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege auf. Nach Angaben des 85-Jährigen wurde ihm die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet, wobei er nicht ausschließend kann, dass diese möglicherweise auch aus dem Einkaufswagen gestohlen wurde. Letztendlich bemerkte er den Diebstahl erst an der Kasse. Im Portmonee befanden sich neben Bargeld auch Bankkarte und persönliche Ausweisdokumente. Schaden: ca. 250 EUR.

Einbruch in Wohnhäuser

Zwischen dem 15.02.23, 06:00 Uhr und dem 16.02.23, 16:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Waldkappel-Bischhausen zu einem mehrstöckigen Haus in der Straße "Am Honigberg". Nachdem eine Außentür aufgehebelt wurde, drangen der oder die Täter in das Gebäude ein und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten. Dabei wurde auch eine weitere Innentür aufgebrochen. Offensichtlich flüchtete man dann über ein Garagendach in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Kenntnisstand wurde nichts entwendet; der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

In Wehretal-Hoheneiche begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Egerstarße und hebelte ein Fenster eines dortigen Einfamilienhauses auf, um gewaltsam in das Haus einzudringen. Im Haus wurden sämtliche Türen und Schränke geöffnet, ohne jedoch etwas zu entwenden. Dabei wurde ein Sachschaden von ca. 300 EUR angerichtet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 15.02.23, 12:30 Uhr und dem 16.02.23, 17:00 Uhr.

Ein weiterer Einbruch wird aus Waldkappel gemeldet. Dort wurde in der Straße "Am Hassel" versucht die Schiebetür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, was jedoch misslang. Über eine weitere Außentür gelangte dann der oder die Einbrecher in das Wohnhaus, das ebenfalls durchsucht wurde. Ob und was entwendet wurde stand bei Anzeigenaufnahme am gestrigen Abend noch nicht fest. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Die Tatzeit liegt zwischen dem 14.02.23, 20:00 Uhr und dem 16.02.23, 20:00 Uhr.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei oder die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

