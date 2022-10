Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tankstelle in Fredenbeck überfallen - Polizei kann zwei mutmaßliche Täter ermitteln

Stade (ots)

1. Tankstelle in Fredenbeck überfallen - Polizei kann zwei mutmaßliche Täter ermitteln

Am Freitagabend gegen 18:50 h haben zwei zunächst unbekannte Täter die Tankstelle in der Hauptstraße in Fredenbeck betreten und fünf in dem Gebäude anwesenden Personen jeweils mit einer Schusswaffe bedroht.

Die 72-jährige Kassiererin aus Fredenbeck wurde so gezwungen, Bargeld aus der Kasse herauszugeben.

Anschließend ergriffen die Räuber zu Fuß die Flucht in eine Nebenstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber der Hamburger Polizei blieb leider zunächst ohne Erfolg.

Durch aufmerksame Zeugen konnte die Polizei dann noch am Abend den zwei mutmaßlichen Tatverdächtigen auf die Schliche kommen. Der 13-jährige aus Fredenbeck und der 14-jährige Himmelpfortener wurden ca. eineinhalb Stunden nach der Tat durch eine Streifenwagenbesatzung in Himmelpforten angetroffen und überprüft.

Beide wurden zunächst mit zur Dienststelle genommen und mussten sich hier ersten Befragungen und teilweise auch erkennungsdienstlichen Maßnahmen unterziehen.

Der 13-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten übergeben, der 14-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert.

Auf Anordnung der Stader Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten noch am Abend eine Wohnung eines der beiden Tatverdächtigen, dabei konnten Beweismittel sichergestellt werden. Bei den beiden für die Tat benutzten Schusswaffen handelte es sich nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen um sog. täuschend echt wirkende Anscheinswaffen.

Der 14-Jährige musste im Laufe des Samstags nach weiteren Ermittlungen wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Die Ermittlungen wegen Raubes dauern weiter an.

2. Hyundai in Jork und BMW in Stade entwendet

In der Nacht von Freitag, den 30.09., 13:15 h auf Samstag, den 01.10.,00:30 h wurde in Westerjork ein dort an einem Einfamilienhaus abgestellter PKW von bisher unbekannten Autodieben entwendet. Der weiße SUV der Marke Hyundai Tuscon iX35 hat das Kennzeichen STD-S 5988 und stellt einen Wert von ca. 32.000 Euro dar.

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, haben Unbekannte in Stade im Hahler Weg aus einer dort angemieteten Garage zwischen dem 01. Dezember 2021 und dem 20. Juni diesen Jahres einen dort abstellten, nicht zugelassenen grauen BMW 325i entwendet.

Hinweise auf den Verbleib eines der Fahrzeuge oder auf mögliche Autodiebe bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830 oder die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Polizei Buxtehude sucht wichtigen Zeugen für Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag, den 29.09. hat gegen 14:30 h ein bisher unbekannter Täter in Buxtehude in der Straße "Zwischen den Brücken" ein dort abgestelltes graues Trekkingrad der Kieler Bike-Manufaktur ohne Schutzbleche entwendet und ist damit in Richtung Bahnhof davongefahren.

Ein bisher unbekannter Zeuge hatte den Diebstahl beobachtet und den Fahrradeigentümer in dem Budni-Geschäft darauf aufmerksam gemacht. Dieser hatte noch versucht, den Fahrraddieb einzuholen, was ihm aber nicht gelungen war.

Die Ermittler bitten nun den ca. 30-jährigen, 180 bis 190 cm großen Mann mit kurzen Haaren, der zu der Zeit einen Anzug getragen hatte, sich als wichtiger Zeuge bei der Buxtehuder Wache unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

