Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruch in Himmelpfortener Tankstelle - Zigaretten gestohlen, Einbruch beim Umspannwerk in Dollern - Kilometerweise Kupferkabel gestohlen

Stade (ots)

1.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 03:30 Uhr sind bisher unbekannte Diebe in eine Himmelpfortener Tankstelle in der Hauptstraße eingebrochen.

Nach dem Einschlagen eines Lochs in die Glasscheibe gelangten sie in die Tankstelle. Aus dem Verkaufsbereich wurden mehrere Zigarettenschachteln mitgenommen. Danach flüchteten die Einbrecher.

Es wurde eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen eingeleitet. Die Täter konnten jedoch nicht gefasst werden.

Es entstand ein Gesamtschaden über 5.000 EUR. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Stade unter der Telefonnummer 04141-1020 entgegen.

2.

Von Mittwochnachmittag 16 Uhr bis Donnerstagmorgen 07 Uhr haben bisher unbekannte Diebe Kupferkabel vom Umspannwerk in Dollern gestohlen.

Nach dem Aufschneiden eines mehrere Meter breiten Loches in den Zaun konnten die Diebe auf das Gelände gelangen. Auf dem Gelände benutzten sie einen dort abgestellten Anhänger. Auf den Anhänger haben sie dann ca. 2,5 - 3 km aufgewickelte Kupferkabel verladen und den Anhänger vom Gelände geschoben. Außerhalb des Geländes müssen die Diebe mit einem entsprechenden Fahrzeug gewesen sein, um diese Menge aufladen zu können. Nachdem sie die Kabel von den Trommeln abgewickelt haben, wurden die Trommeln und der Anhänger zurückgelassen.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 EUR. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Horneburg unter der Telefonnummer 04163-828950 entgegen.

