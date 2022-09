Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Jugendliche am Stader Herbstmarkt ausgeraubt - Polizei fasst jugendliche Tätergruppe, Unfall an Ritschermoor-Kreuzung - zwei Personen verletzt

Stade (ots)

1.

Am vergangenen Samstagabend kam es gegen 18:30 Uhr am Rande des Herbstmarktes zu einem Raubüberfalls in der Staße Goos in Stade.

Ein 13-jähriger Junge aus Neuenkirchen und ein 14-jähriger Stader wurden von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen. Hierbei forderten ein 17-jähriger Hemmoorer, ein 15-jähriger Cadenberger und ein 18-jähriger Stader von den beiden Jungs die Herausgabe von Bargeld. Als sie sich zunächst weigerten, drohte die Gruppe ihnen Schläge und das Abstechen mit einem Messer an. Danach gaben die Jungs den drei Tätern eine geringe Menge Bargeld.

Es wurde eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach der Tätergruppe eingeleitet. Die Jugendlichen konnten dann in der Poststraße in unmittelbarer Nähe gestellt werden und wurden zur Polizeidienststelle verbracht. Bei ihnen wurde eine geringe Menge Bargeld aufgefunden. Der 18-jährige Stader hatte außerdem ein Messer bei sich.

Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde der 18-Jährige entlassen. Die 15- und 17-jährigen Jugendlichen wurden von ihren Eltern von der Polizeidienststelle abgeholt.

Zeugen oder mögliche weitere Opfer werden gebeten, sich bei der Polizei Stade unter der Telefonnummer 04141-102215 zu melden.

2.

Am gestrigen Sonntag kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Ritschermoor-Kreuzung, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 56-jähriger Mann aus Hammah befuhr mit seinem Mitsubishi die Ritschermoorstraße aus Ritsch in Richtung Hammah. Zeitgleich befuhr eine 38-jährige Himmelpfortenerin mit ihrem VW die Straße Ritschermoor aus Richtung Stade. Beim Einfahren in die Kreuzung missachtete sie dabei das Stop-Schild und überfuhr die Haltelinie.

Obwohl der Mitsubishi-Fahrer noch versuchte zu bremsen, konnte er einen Zusammenstoß nicht verhindern. Er wurde bei dem Unfall leicht, seine 57-jährige Ehefrau wurde als Mitfahrerin schwer verletzt. Der Beifahrer im Mitsubishi blieb unverletzt. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Die 38-jährige Himmelpfortenerin und ihr 9-jähriger Sohn als Mitfahrer blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000EUR.

