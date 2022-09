Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Brand eines Einfamilienhauses, Carports und Autos - eine Person verletzt

Stade (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:50 Uhr gerieten in der Straße Am Spielplatz in Beckdorf-Goldbeck ein Audi A1 und der an eine Garage angebaute Carport aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Der Audi war vor dem Carport abgestellt.

Da das Feuer über das gemeinsame Dach des Carports und der Garage auf das Einfamilienhaus überzugreifen drohte, löste die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle einen Großalarm aus. So rückten ca. 100 Feuerwehrkräfte aus den Ortswehren Goldbeck, Sauensiek, Beckdorf, Apensen, Wiegersen, Revenahe und Nindorf an. Zusätzlich wurde die Drehleiter der Feuerwehr Harsefeld angefordert. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute war das Feuer jedoch bereits auf den Dachstuhl des Hauses übergesprungen.

Ein 60-jähriger Bewohner des Hauses erlitt bei dem Versuch, den Audi zu retten, eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die übrigen Hausbewohner blieben unverletzt.

Die Löscharbeiten dauerten bis 08 Uhr an. Durch den Brand entstand ein Saschschaden in Höhe von ca. 250.000 EUR. Das Haus war nicht mehr bewohnbar.

Tatortermittler der Stader Polizei nahmen erste Untersuchungen zur möglichen Brandursache auf. Genauere Ergebnisse werden aber erst nach den Ermittlungen der Brandexperten erwartet, die in den nächsten Tagen anlaufen werden.

