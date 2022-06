POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots) - Einbruch in Schulkantine Fulda. Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag (17.06.) bis Montag (20.06.) in die Kantine einer Schule in der Magdeburger Straße ein. Durch Einschlagen von Fensterscheiben gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie einen Bluetooth-Lautsprecher sowie Schlüssel der Getränkeautomaten und deren ...

