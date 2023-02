Polizei Eschwege

POL-ESW: Geldbörsendiebstahl und Sachbeschädigung an Pkw

Eschwege (ots)

Diebstahl einer Geldbörsen

Am heutigen Freitag wurde in der Mittagszeit im Aldi-Markt in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau einem 81-Jährigen aus Hessisch Lichtenau die Geldbörse gestohlen. Zwischen 12:50 Uhr und 13:15 Uhr stellte der 81-Jährige für einen kurzen Moment seine Tasche in den Einkaufswagen ab, in der sich aus das Portmonee befand. In einem unbemerkten Augenblick wurde dieses aus der Tasche entwendet. Den Diebstahl selbst bemerkte der Geschädigte erst an der Kasse. Neben Bargeld befanden sich noch Ausweisdokumente und Bankkarte in der Geldbörse. Der Schaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigung an Pkw

Auf dem Kundenparkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege wurde heute Mittag, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, ein brauner VW Tiguan beschädigt. Nach dem Einkauf musste die Geschädigte einen 30 cm langen und recht tiefen Kratzer in der hinteren Tür auf der Fahrerseite feststellen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

