Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: In Apotheke eingebrochen

Lübbecke (ots)

In den Nachtstunden zu Freitag sind Unbekannte in die Hünenbrink-Apotheke an der Ravensberger Straße in Nettelstedt eingebrochen. Den Erkenntnissen nach schlugen die Unbekannten eine Scheibe der Fensterfront ein und verschafften sich so Zutritt zu einem Vorraum. Von dort gelangten sie durch Zertrümmern einer Glastür in die Verkaufsräume der Apotheke. Ob die Täter von dort Beute mit sich nahmen, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Als Tatzeit gehen die Beamten gegenwärtig nach Angaben eines Zeugen von etwa 3.30 Uhr aus. Zu dieser Zeit hörte der Zeuge ein lautes Klirren und verständigte daraufhin die Polizei. Bei Eintreffen der Polizisten kurze Zeit später hatten sich die Täter bereits vom Einbruchsort entfernt.

Wer verdächtige Handlungen oder Personen im Zeitraum 2.30 Uhr bis 3.45 Uhr im Umfeld der Apotheke gemacht hat, der wird gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

