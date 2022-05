Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte berauben nachts Bewohner von Reihenhaus und erbeuten Schmuck; Kripo sucht Zeugen in Vellmar

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Mindestens zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Montag gegen 2:30 Uhr in ein Reihenhaus in der Hauffstraße in Vellmar eingebrochen und haben die beiden Bewohner beraubt. Als diese wegen Geräuschen wach geworden waren, bedrohten die Unbekannten sie mit einem Schlagwerkzeug und fesselten sie. Anschließend erbeuteten die Täter hochwertige Schmuckstücke aus einem Tresor im Wert eines fünfstelligen Betrages und ergriffen die Flucht. Den Bewohnern gelang es, sich kurze Zeit später zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern durch zahlreiche Streifen der Kasseler Polizei führte bislang nicht zum Erfolg. Die Frau und der Mann, die Opfer des schweren Raubes geworden waren, erlitten leichte Verletzungen, die glücklicherweise keiner sofortigen Behandlung bedurften.

Die beiden Täter sollen nach bisherigen Erkenntnissen mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Einer der Männer soll ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß gewesen sein und eine dunkle Bekleidung und Sturmhaube getragen haben.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Raubdelikte zuständigen Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt und laufen auf Hochtouren. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen und wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

- Wer hat in der Nacht zum Montag (23.05.22) verdächtige Beobachtungen in der Hauffstraße oder angrenzenden Straßen in Vellmar gemacht?

- Wem sind in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen?

- Wer hat möglicherweise schon vor der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell