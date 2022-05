Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter richtet bei Einparkmanöver 4.000 Euro Schaden an: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro an zwei Fahrzeugen ist das Ergebnis eines vermutlich gescheiterten Einparkmanövers in Kassel-Kirchditmold am vergangenen Wochenende. Ein bislang unbekannter Fahrer hatte offenbar versucht, am rechten Fahrbahnrand der Schachtenstraße in eine Parklücke zwischen einem silbernen Citroen Wohnmobil und einem braunen VW Golf Plus einzufahren. Dabei verursachte der Unbekannte einen langen Kratzer an der linken Fahrzeugseite des Wohnmobils und krachte darüber hinaus gegen den hinteren linken Kotflügel sowie Stoßfänger des VW. Der Verursacher stellte sein Fahrzeug angesichts der angerichteten Schäden offensichtlich nicht mehr in der Parklücke ab, sondern suchte anschließend das Weite. Die Tatzeit der Unfallflucht lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Freitagabend, 22:30 Uhr, und Samstagmorgen, 10:30 Uhr, eingrenzen.

Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei betraut. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder sein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell