POL-MI: Auto in der Händelstraße beschädigt

Bad Oeynhausen (ots) - Am Sonntagabend meldete man der Polizeileitstelle gegen 18.30 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden BMW. Der Wagen, so die Angaben, sei zuvor fast mit einem entgegenkommenden Pkw sowie einem Fußgänger kollidiert. Kurze Zeit später traf eine entsandte Streifenwagenbesatzung in der Eidinghausener Straße auf den beschriebenen weißen BMW sowie dessen Fahrerin. Daraufhin gaben die Beamten dem ...

