Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trunkenheitsfahrt: Führerschein einbehalten

Bad Oeynhausen (ots)

Am Sonntagabend meldete man der Polizeileitstelle gegen 18.30 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden BMW. Der Wagen, so die Angaben, sei zuvor fast mit einem entgegenkommenden Pkw sowie einem Fußgänger kollidiert.

Kurze Zeit später traf eine entsandte Streifenwagenbesatzung in der Eidinghausener Straße auf den beschriebenen weißen BMW sowie dessen Fahrerin. Daraufhin gaben die Beamten dem vorausfahrenden Wagen Anhaltezeichen, denen die Hillerin schließlich an einer Bushaltestelle nachkam. Bei ihrer Kontrolle ergaben sich den Beamten deutlich sichtbare Anzeichen einer Alkoholisierung, die durch einen Vortest bestätigt werden konnten. Der 45-Jährigen wurde schließlich auf der Wache Bad Oeynhausen eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Ein Zeuge sagte den Beamten, er habe beobachten können, dass der BMW auf der Werster Straße so weit auf die Gegenfahrbahn geriet, dass es beinahe zum Zusammenstoß mit einem sich auf dem angrenzenden Gehweg befindlichen Fußgänger gekommen sei. Auch habe der in Schlangenlinien fahrende Pkw in der Kirchbreite beinahe eine Kollision mit einem entgegenkommenden weißen VW Polo verursacht. Beide Beteiligte und auch weitere Zeugen werden nun gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Bad Oeynhausen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

