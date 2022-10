Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg sowie der Rettungsdienst um 15:16 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Straße Hohenhorst in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg mit dem Stichwort TH Y (Technische Hilfe- Menschenleben in Gefahr) alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle hatten bereits zwei beteiligte Fahrzeuginsassen das Fahrzeug eigenständig verlassen. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst mit Hilfe eines sogenannten Spineboard über die Hecklappe seines Fahrzeuges gerettet werden. Der Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät war nicht erforderlich. Die Feuerwehr stellte während der Rettungsarbeiten weiterhin den Brandschutz sicher. Durch den Unfall wurde eine auf dem Gelände stehende Holzhütte komplett zerstört und der verunfallte PKW kam in einem Graben zum stehen.

Alle beteiligten Personen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur genauen Unfallursache, Schadenhöhe oder Personalien betroffener Personen können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Eingesetzte Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein: Notarztwagen und zwei Rettungswagen Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Pressesprecher Polizei Segeberg und Pinneberg: zwei Streifenwagen

