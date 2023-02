Polizei Eschwege

POL-ESW: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Bei der Polizei in Sontra ist aktuell ein Wohnungseinbruch zur Anzeige gebracht worden.

Demnach haben sich unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag, mutmaßlich gegen etwa 01.45 Uhr, zu einem Einfamilienhaus in der Göttinger Straße in Sontra gewaltsam Zutritt verschafft, indem sie sich von der Gartenseite auf das Grundstück begaben und anschließend die Glasscheibe einer Kellertür zertrümmerten.

In der Folge gelangten die Einbrecher dann ins Haus und entwendeten bei ihrem Streifzug u.a. Bargeld, zwei Handys, eine Apple-Smartwatch sowie diverse Ausweispapiere. Der Wert des Stehlgutes wird mit insgesamt 2000 Euro angegeben, hinzu kommt noch ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Die Polizei bittet in der Sache um Hinweise, entweder an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 oder an die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell