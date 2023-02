Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.02.23

Eschwege (ots)

Autos frontal zusammengestoßen

Um 13:13 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit eine 69-Jährige aus Weißenborn mit ihrem Pkw die Rittmannshäuser Straße in Rambach in Richtung Weißenborn. Dabei geriet sie im Kurvenbereich mit ihrem Pkw zu weit nach links, wodurch es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam, der von einem 40-Jährigen aus Weißenborn gefahren wurde. In dessen Auto befanden sich noch die Ehefrau und zwei Kleinkinder. Alle Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr und die Straßenmeisterei wegen auslaufender Betriebsstoffe. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Auf dem Pendlerparkplatz in Oetmannshausen wurde am gestrigen Montag ein brauner Seat Toledo im Bereich des linken Stoßfängers angefahren und beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 06:00 Uhr und 16:30 Uhr. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise auf den Unfallverursacher: 05651/9250.

Wildunfall

Um 05:45 Uhr befuhr heute früh ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Effelder die B 250 von Wanfried kommend. In der Gemarkung von Altenburschla kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Im Zuge der Ermittlungen nach einem versuchten Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Eltmannshausen (PM v. 20.02.23) wurde festgestellt, dass ein weiterer Zigarettenautomat in Eltmannshausen entwendet worden war. Dieser war "Am Alten Anger" an einer Hauswand befestigt, von der der Automat abgehebelt wurde. Durch einen Zeugen wurde der Automat dann am gestrigen Morgen in der Einfahrt eines Wasserwerkes zwischen der Ortschaft Harmuthsachsen und Gut Wollstein aufgebrochen und entleert aufgefunden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Um 11:49 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 35-Jähriger aus Belarus mit einer Sattelzugmaschine die B 400 in der Gemarkung von Sontra-Ulfen. Ihm entgegen kam ein Sattelzug, der zu weit links fuhr, so dass es zum Zusammenstoß der Außenspiegel mit einem Sachschaden von ca. 500 EUR kam. Der Fahrer des verursachenden Sattelzuges fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern, konnte jedoch ermittelt werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 52-Jährigen aus Bad Arolsen.

Wildunfall

Um 22:50 Uhr befuhr gestern Abend eine 42-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die L 3247 zwischen Netra und dem Altefeld. Als ein Reh auf die Straße sprang, versuchte die Fahrerin dem Tier auszuweichen, wodurch sie nach links gegen die dortige Leitplanke fuhr. Eine Berührung mit dem Tier fand nicht statt. Sachschaden: ca. 8000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kabeldiebstahl

Angezeigt wurde gestern noch der Diebstahl von Kupferkabel, der am 17.02.23 in der Desseler Straße in Hessisch Lichtenau festgestellt wurde. Aus einem leerstehenden Gebäude (ehemaligen Hotel) wurden ca. 80 Meter Kupferkabel gestohlen, wodurch ein Schaden von ca. 100 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigung an Rolltor

Gegen 21:15 Uhr wurde am vergangenen Sonntagabend eine Person gesehen, die in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau an einem Rolltor des dortigen Rewe-Marktes manipulierte und dieses dabei beschädigte. Ein Öffnen des Tores gelang nicht, der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 19:06 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 63-jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die B 451 von Hundelshausen in Richtung Witzenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das anschließend verletzt davon rannte. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

