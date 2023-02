Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.02.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit Außenspiegeln zusammengestoßen

Um 10:59 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 48-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Lkw die L 3239 von Kammerbach in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Kurz nach der Ortschaft Kammerbach kam ein Lkw entgegen, der von einem 68-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde. Wer letztendlich zu weit links gefahren ist blieb bei Unfallaufnahme unklar. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Unfallfluchten

Eine Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Tag in der Goldbachstraße in Eschwege. Zwischen 11:37 Uhr und 11:45 Uhr wurde auf einem Parkplatzgelände der Pkw eines 61-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal im Bereich der Heckklappe - vermutlich beim Ausparken - angefahren und beschädigt.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege angezeigt. Zwischen dem 21.02.23, 13:15 Uhr und dem 22.02.23, 16:00 Uhr wurde ein in Höhe Haus-Nr. 28 geparkter gelber Kia Venga im Bereich der linken Fahrzeugtür angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Hinweise auf die Verursacher an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Einbruch in Ferienhaus

Zwischen dem 14.02.23 und dem 22.02.23, 18:30 Uhr versuchten unbekannte Einbrecher in ein Ferienhaus in der Straße "Am Kaiserhof" in Dudenrode einzudringen. Hierzu wurde das Schloss der Eingangstür angegangen, jedoch gelang es nicht dieses zu öffnen, so dass es beim Sachschaden blieb. Hinweise: 05651/9250.

Vogelkästen auf Schulgelände zerstört

Angezeigt wurde die Zerstörung von insgesamt sieben Nistkästen in der Schulstraße in Wanfried. Die Nistkästen wurden im Rahmen eines Schulprojektes erbaut und auf dem Schulgelände der Anne-Frank-Schule aufgestellt. Die Tat soll sich zwischen dem 29.01.23 und dem 19.02.23 ereignet haben. Der Schaden wird mit 140 EUR angegeben. Hinweise: 056512/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Geldbörse

Am gestrigen Mittwoch wurde einer 76-jährigen Kundin aus Helsa während des Einkaufs die Geldbörse gestohlen. Die 76-Jährige befand sich zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr im dortigen Aldi-Markt, als ihr das Portmonee aus dem Einkaufswagen entwendet wurde. Neben Bargeld befanden sich noch Bankkarte und Personaldokumente in der Geldbörse. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Einbruch in Imbiss

Am 22.02.23, gegen 03:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Imbiss in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau ein. Zunächst wurde ein Außenrollo gewaltsam nach oben geschoben und das dahinterliegende Fenster aufgehebelt. In den Imbissräumen wurden die Schränke und Schubladen durchsucht. Aus dem Verkaufsraum wurde dann die Registrierkasse mit Wechselgeld entwendet. Durch den oder die Täter wurde zudem ein weiteres Fenster beschädigt, so dass ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand.

Ein weiterer Einbruch fand in das nebenstehende Gebäude eines Fitnessstudios statt, wo ebenfalls ein Fenster aufgehebelt wurde. Die Räume wurden durchsucht, offenbar aber nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit 350 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell