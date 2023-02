POL-ESW: Kontrollen gewerblicher Güterverkehr

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Einparken Um 11:40 Uhr beschädigte gestern Vormittag ein 72-Jähriger aus Heilbad Heiligenstadt beim Einparken in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege einen geparkten Ford Focus, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise bitte in allen Fällen an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250. Wildunfall Um 04:36 Uhr befuhr vergangene Nacht ein ...

mehr