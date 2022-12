Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen/ Lkr. Tuttlingen) Polizei warnt vor ausgelegten Giftködern

Wurmlingen (ots)

Einen Teller mit Katzenfutter und einem darüber gestreuten weißen kristallinen Pulver haben Unbekannte im Bereich der Oberen Hauptstraße auf einer Mauer abgestellt. Ein Anwohner fand den Teller vor und verständigte die Polizei. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem weißen Pulver um eine für Tiere giftige Substanz handeln könnte. Die Polizei warnt in diesem Bereich Tiere an die Leine zu nehmen und auf mögliche solche "Köder" zu achten. Hinweise zu den verantwortlichen Tätern erbittet die Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0.

