Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (29.12.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Am Mittwoch, gegen 11 Uhr, hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Lindenplatz eine Sachbeschädigung begangen. Der Täter beschädigte einen auf dem Parkplatz stehenden Jeep Renegade und verließ den Tatort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.400 Euro zu kümmern. Hinweise zu der begangenen Unfallflucht nimmt die Polizei Bad Dürrheim unter der Telefonnummer 07726 93948-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell