POL-KN: (Singen-Bohlingen/ Lkr. Konstanz) Diebstähle aus Autos

Konstanz (ots) - Zu einem versuchten Raubdelikt ist es am späten Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, an der Bushaltestelle in stadteinwärtige Richtung am Zähringerplatz gekommen. Drei unbekannte Täter forderten dort einen 14-jährigen Jugendlichen auf, seine Umhängetasche auszuhändigen. Als der junge Mann dies verweigerte, schlugen die Täter auf ihr Opfer ein. Der ...

mehr