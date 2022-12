Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Raubdelikt am Zähringerplatz

Konstanz (ots)

Zu einem versuchten Raubdelikt ist es am späten Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, an der Bushaltestelle in stadteinwärtige Richtung am Zähringerplatz gekommen. Drei unbekannte Täter forderten dort einen 14-jährigen Jugendlichen auf, seine Umhängetasche auszuhändigen. Als der junge Mann dies verweigerte, schlugen die Täter auf ihr Opfer ein. Der 14-Jährige konnte hierbei in einen nahegelegenen Kiosk flüchten.

Die flüchtigen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Alle Täter waren im Alter zwischen 16 und 17 Jahre alt.

Ein Täter trug eine schwarze Jacke und eine Jeanshose. Der zirka 180 bis 185 Zentimeter große Mann war schlank, hat kurze schwarze Haare und eine tiefe Stimme. Er sprach im Jugendslang.

Der zweite Täter war ebenfalls bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer Jeanshose. Auch dieser sprach mit einer tiefen Stimme und hatte kurze schwarze Haare.

Bei dem dritten Täter ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze Jacke trug und kurze schwarze Haare hat.

Personen, die Hinweise zu der Tat oder den beschriebenen Tätern geben können oder sonst verdächtige Wahrnehmungen am Montagabend im Bereich des Zähringerplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Konstanz, Tel. 07531 995-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

