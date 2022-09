POL-BI: Mitternachtssnack: Betrunken im Pkw eingeschlafen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Bethel - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 13.09.2022, ertappte ein Bielefelder einen Unbekannten in seinem Garten, der diverse Gegenstände an sich genommen hatte. Der Dieb entkam mit einem Seitenkantenschneider und einem Aschenbecher. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Senior aus Bielefeld vernahm gegen 00:20 Uhr Geräusche und Licht in seinem Garten im Karl-Siebold-Weg. Als er ...

