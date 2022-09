Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb türmt mit Gartengerät

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bethel - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 13.09.2022, ertappte ein Bielefelder einen Unbekannten in seinem Garten, der diverse Gegenstände an sich genommen hatte. Der Dieb entkam mit einem Seitenkantenschneider und einem Aschenbecher. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Senior aus Bielefeld vernahm gegen 00:20 Uhr Geräusche und Licht in seinem Garten im Karl-Siebold-Weg. Als er nachschaute, was dort vor sich ging, erblickte er einen dunkel gekleideten und mutmaßlich betrunkenen Mann. Dieser ergriff die Flucht über das Nachbargrundstück und entkam dann in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete er einen Seitenkantenschneider und einen Aschenbecher.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, dem Dieb oder dem Diebesgut beim Kriminalkommissariat 15 unter 0521/545-0.

Die Polizei rät: Geben sie Dieben keine Chance. Lassen sie Wertsachen, wertvolle Gegenstände oder Arbeitsgeräte nicht frei zugängig und unbeaufsichtigt auf ihrem Grundstück zurück.

