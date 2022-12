Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrer wird von Auto erfasst und leicht verletzt (28.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit einem Radfahrer ist es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der Hauptstraße gekommen. Eine 85-jähriger Renault Megane-Fahrer erfasste einen in gleicher Richtung vor ihr fahrenden 77-jährigen Radfahrer. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Auto der Unfallverursacherin entstand Blechschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

