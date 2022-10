Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßliche Wohnungseinbrecher gesucht - Fotofahndung

Essen (ots)

45145 E.-Holsterhausen: Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei mutmaßlichen Wohnungseinbrechern. Am Mittwoch, 28. September, zwischen 11.05 Uhr und 11.15 Uhr, versuchten die abgebildeten Männer in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Jenckestraße einzubrechen. Der Versuch, die Tür aufzubrechen, scheiterte jedoch. Die Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/89700 Zeugen, die Hinweise auf die abgebildeten Männer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 32 zu melden. /bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell