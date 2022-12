Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Großes Polizeiaufgebot sucht nach vermissten 61-Jährigen (28.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Auch fünf Tage nach seinem Verschwinden hat die Polizei noch keine Spur des vermissten 61-jährigen Dirk B. aus Villingen (wir berichteten). Am Mittwoch ist erneut ein großes Polizeiaufgebot auf der Suche nach dem Mann unterwegs. Dabei unterstützen Beamte der Bereitschaftspolizei, der Polizeihubschrauberstaffel und Polizeitaucher. Dirk B. war zuletzt einen Tag vor Heiligabend, am Freitagabend gegen 20.30 Uhr, in der Färberstraße gesehen worden, seitdem verliert sich seine Spur. Die Beschreibung des Vermissten ist unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/villingen-schwenningen-vermisste-person/

Personen, die den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07721/601-0 in Verbindung zu setzen.

