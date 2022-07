POL-GI: Kontrollen im Gießener Stadtgebiet + Tatverdächtiger anhand von Blutspur ermittelt + Auseinandersetzung in der Frankfurter Straße in Gießen + Mehrere Fahrzeugteile nach Unfallflucht sichergestellt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Pressemeldung vom 15.07.2022:

Kontrollen im Gießener Stadtgebiet + Tatverdächtiger anhand von Blutspur ermittelt + Auseinandersetzung in der Frankfurter Straße in Gießen + Mehrere Fahrzeugteile nach Unfallflucht sichergestellt

Gießen: Fahrrad entwendet

Auf ein anthrazitfarbenes Pedelec des Herstellers "Kalkhoff" hatten es Unbekannte auf dem Parkplatz des Badezentrums in der Ringallee abgesehen. Die Diebe brachen am Donnerstag zwischen 10.00 und 11.15 Uhr das Schloss auf. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des etwa 2.500 Euro teuren Rades machen?

Hungen: Fenster beschädigt

In der Straße "Auf der Landwehr" beschädigten Unbekannte die Fensterscheibe eines Discounters. Die Sachbeschädigung muss sich zwischen 14.30 am Montag und 09.30 Uhr am Donnerstag ereignet haben. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Kontrollen im Stadtgebiet

Mehrere Personen kontrollierten Beamte der Kontrollgruppe der Polizeidirektion Gießen und der Bereitschaftspolizei am Donnerstag auf dem Spielplatzgelände im Leimenkauter Weg. Zuletzt hatte es einige Beschwerden aus der Bevölkerung wegen des Konsums von Betäubungsmitteln gegeben. Die Polizisten sind an diesem Tag dort nicht fündig geworden und stellten keine Straftaten fest. Weitere Kontrollen sind geplant.

Im Kanzleiberg erwischten die Polizisten gegen 16.40 Uhr einen 17-jährigen, der mit seinem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein.

Gegen 18.30 Uhr geriet ein 39-Jährigen aus dem Landkreis Gießen in eine Kontrolle in der Rodheimer Straße. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Bei seiner Dursuchung fanden die Ordnungshüter ein Portemonnaie mit Personaldokumenten einer anderen Person. Die Beamten stellten die Geldbörse sicher und der 39-Jährige kam in eine hessische Justizvollzugsanstalt.

Gießen: Tatverdächtiger anhand von Blutspur ermittelt

Die Polizei hat nach einem PKW-Aufbruch in der Straße "Alter Wetzlarer Weg" einen 32-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Der algerische Staatsangehörige brach offensichtlich an einem Sonntag im April (17.04.22) auf einem Parkplatz einen PKW auf. Dabei schlug er eine Scheibe ein und verletzte sich dabei offenbar. In dem PKW konnten die Ermittler eine Serviette mit Blutspuren sicherstellen. Die Auswertung dieser Spur führte letztendlich zu dem Algerier, der sich aktuell in einer hessischen Justizvollzugsanstalt befindet.

Buseck: Rad weg

Ein Unbekannter entwendete am Donnerstag gegen 16.00 Uhr das E-Bike eines 34-Jährigen, welches auf dem Rewe-Parkplatz im Beuerner Weg in Großen-Buseck kurzfristig abgestellt war. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Allendorf/Lumda: Einbruch in Climbach

Die Gasstätte im Bürgerhaus in der Gartenstraße in Climbach geriet in den Fokus von Einbrechern. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten die Diebe in das Gebäude. Aus der Gaststätte entwendeten sie Bargeld und einen Laptop. Wem ist dort etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Auseinandersetzung in der Frankfurter Straße

Nachdem ein 22-jähriger aus Gießen Freitagfrüh eine Studentenfeier in der Frankfurter Straße kurzfristig verließ, schlugen ihn von hinten Unbekannte nieder. Zudem traten sie ihn, als er auf den Boden lag. Der Gießener erlitt leichte Verletzungen und ließ sich in einem Krankenhaus behandeln. Wer hat am Freitag gegen 01.50 Uhr die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Mehrere Fahrzeugteile nach Unfallflucht sichergestellt

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag stellten Polizisten in der Straße "An der Hessenhalle" mehrere Fahrzeugteile sicher. Nach ersten Erkenntnissen war ein bislang unbekannter Renault-Fahrer gegen 06.35 Uhr in der Rodheimer Straße unterwegs. Als er in die Straße "An der Hessenhalle" fahren wollte, prallte der PKW vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit gegen ein Verkehrsschild. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach weiter. Zeugen berichteten in einer Bäckerei von der Flucht des weißen Kleinwagens. Dabei soll der Unbekannte auch fast einen Radfahrer touchiert haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach den Kunden in der Bäckerei und dem unbekannten Radfahrer. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf einen an der Stoßstange und dem Radlauf kürzlich beschädigten Renault geben?

Zeugen, insbesondere die Kunden der Bäckerei und der unbekannte Radfahrer, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Heuchelheim: Unfallflucht in der Brandgasse

Trotz Schaden von etwa 3.000 Euro an einem Seat fuhr ein Unbekannter nach einem Verkehrsunfall in der Brandgasse einfach weiter. Der Verursacher bog Donnerstag zwischen 22.15 und 22.45 Uhr offenbar von der Bachstraße in die Brandgasse ab und streifte dabei den geparkten schwarzen Cupra. Ein Bewohner hörte einen lauten Knall und informierte den Halter. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Verursacherfahrzeug geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Heuchelheim: Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und etwa 8.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles im Studentenweg. Am Donnerstag gegen 20.15 Uhr war ein 34-jähriger aus Heuchelheim mit seinem Audi in der Rodheimer Straße von Gießen Richtung Staufenberg unterwegs. Als er nach rechts in den Studentenweg einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 54-jährigen Radfahrer aus Biebertal. Der Biker und eine 10-jährige Insassin aus dem Audi erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Biebertaler in eine Klinik.

Gießen: Parkplatzrempler im Parkhaus

Rund 500 Euro wird die Reparatur an einem schwarzen Seat kosten, nachdem ein Unbekannter das geparkte Auto in einem Parkhaus in der Gaffkystraße am Kotflügel vorne touchierte. Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen. 0800363

Laubach: Außenspiegel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Donnerstag gegen 02.30 Uhr den Außenspiegel eines geparkten Skoda. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und dessen Fahrer geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

