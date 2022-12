POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Junger Mann baut einen Unfall und flüchtet

Sulz-Glatt (ots) - Offenbar ein Defekt am Motor einer Mercedes-Limousine war am Samstag Ursache für einen Brand, zu dem die Feuerwehr ausrücken musste. Die E-Klasse stand auf dem Gelände eines Landwirtschaftlichen Anwesens im "Oberhof", als am Morgen kurz vor 9 Uhr der Brand entdeckt wurde. Die Wehr rückte mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften aus. Die Höhe des Schadens an dem zehn Jahre alten Auto ist nicht ...

