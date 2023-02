Polizei Eschwege

POL-ESW: Festnahme nach versuchtem Trickdiebstahl

Eschwege (ots)

Am gestrigen Donnerstag hielt sich eine 63-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf zum Einkauf im Lidl-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf auf. Gegen 09:30 Uhr wurde sie von einer Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Diese Gelegenheit nutzt eine weitere Person, um das Portmonee aus dem Einkaufsbeutel der 63-Jährigen zu stehlen. In diesem Moment drehte sich die 63-Jährige um, wodurch der Täter von der weiteren Tatausführung abließ und die Flucht ergriff. Die Täterin konnte von der 63-Jährigen und weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der flüchtige Täter stieg in einen Pkw BMW X 5 mit rumänischem Kennzeichen ein, indem sich noch zwei weitere Personen befunden haben sollen. Der BMW flüchtete dann vom Lidl-Parkplatz in unbekannte Richtung. Bei der im Markt festgehaltenen Täterin handelt es sich um eine 47-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Diese wurde vorläufig festgenommen und nach Erhebung einer Sicherheitsleistung durch die Staatsanwaltschaft aus dem polizeilichen Gewahrsam wieder entlassen. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Pkw BMW verlief negativ.

