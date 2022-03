Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Einbruch in Waldkindergarten mit anschließender versuchter Brandstiftung

Lübeck (ots)

Am Dienstag (29.03.2022) wurde im Naturkindergarten in der Wesloer Landstraße in Lübeck ein Einbruch festgestellt. Neben diesem Einbruch wurde offenbar auch versucht, das Gebäude in Brand zu stecken. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 07:25 Uhr des Morgens entdeckte die Kindergartenleitung eine eingeschlagene Scheibe an der Bürotür des Holzgebäudes. Durch hinzugerufene Beamte der Kriminalpolizei Lübeck wurde der Tatort besichtigt. Es wurde festgestellt, dass ein unbekannter Täter sich Gewaltsam Zutritt zum Büroraum verschafft und dort alles durchwühlt hatte.

Außerdem versuchte der Täter offenbar, seine Spuren durch Brandlegung zu vertuschen. So konnten verschiedene kleine Brandherdspuren entdeckt werden. Nur durch glückliche Umstände breitete sich ein Feuer nicht aus. Es entstand jedoch ein geringer Sachschaden am Boden des Gebäudes. Gegenstände wurden offenbar nicht entwendet.

Auch, wenn das Gebäude sehr abgelegen liegt und nicht frei einsehbar ist, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer hat in der Zeit zwischen Montag, 28.03.2022, 15:30 Uhr, und Dienstag, 29.03.2022, 07:25 Uhr, etwas Verdächtiges im Bereich des Naturkindergartens beobachtet? Wer auch sonst Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lübeck unter der Rufnummer 0451 -1310 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell