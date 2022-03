Lübeck (ots) - Am Montag (28.03.2022) meldete eine Verkehrsteilnehmerin ein in Schlangenlinien geführtes Fahrzeug auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Süden. Der PKW konnte durch die Polizei in Lensahn angehalten und die Fahrzeugführerin kontrolliert werden. Sie wies einen Alkoholwert von 3,5 Promille auf. Gegen 13:05 Uhr wurden Beamte der Polizeistation ...

mehr