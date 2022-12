POL-GF: Verkehrskontrollen zeigen Verstöße auf

Wittingen (ots) - Zwei Einbrüche wurden Ende der vergangenen Woche bei der Polizei angezeigt, beide Taten ereigneten sich in Wittingen. Im Zeitraum vom 17.11.2022 bis zum 02.12.2022 verschafften sich die Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Wintergarten eines Wohnhauses an der Straße "In den Heuwiesen". Durch Aufhebeln einer weiteren Tür gelangten sie ins Innere. Dort wurden die Räume durchsucht. Unter der Mitnahme von Schmuck und Wertgegenständen verließen ...

mehr