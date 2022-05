POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Überfall am Bahnhofsplatz

Hildesheim (ots) - Nordstemmen-Barnten; An der Zuckerfabrik (fra) Am heutigen Tag zwischen 17:20 Uhr und 17:25 Uhr kam es auf der Straße An der Zuckerfabrik Fahrtrichtung aus Nordstemmen kommend in Richtung Barnten zu einer Verkehrsunfallflucht. Beteiligt soll hierbei ein Lkw mit weiß/grauem Führerhaus ohne Aufbau und Anhänger gewesen sein. Dieser sei in die Gegenfahrbahn gefahren und habe einen anderen Lkw zum Ausweichen in den Grünstreifen gezwungen. Danach verließ ...

mehr