POL-BI: Einbrecher von Besitzer überrascht und weitere Einbrüche

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 23.02.2022, ereignete sich ein Einbruch in ein Firmengebäude in der Herforder Straße, Höhe Hellingstraße. Der Täter flüchtete, nachdem er auf einen Mitarbeiter traf, der sich im Gebäude aufhielt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:20 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Bielefeld über einen Einbruch mit Täter am Ort informiert. Er hatte sich gewaltsam Zugang zum Firmengebäude verschafft und war dort auf einen Mitarbeiter getroffen, der sich im Gebäude aufgehalten hatte.

Als die alarmierten Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, war der Einbrecher bereits in Richtung Uhlenteich geflüchtet. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung im näheren Umfeld konnte er nicht ermittelt werden.

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: 18 bis 20 Jahre alt, dünn bis mager, südländisches Aussehen. Zudem soll er auffällig große Augen haben. Zur Tatzeit trug er eine medizinische Maske und eine Mütze.

Zudem ereigneten sich weitere Einbrüche mit räumlicher Nähe. Bestandteil der laufenden Ermittlungen ist die Klärung, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt oder ob diese getrennt zu betrachten sind.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 22.02.2022, ereigneten sich folgende Einbrüche:

Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 10:10 Uhr gelangte ein Täter gewaltsam in die Räumlichkeit einer Firma im Bereich Am Stadtholz, in Höhe Hakenort. Es wurden Bargeld und mehrere elektronische Geräte entwendet.

Ein unbekannter Täter brach zudem in eine Firma in der Bleichstraße ein, Höhe Hakenort, ein und entwendete Bargeld. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:30 Uhr und 05:30 Uhr.

Unbekannte Täter erlangten gewaltsam Zugang zu einer Firma in der Eckendorfer Straße, Höhe Feldstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der Täter den Tatort ohne Beute. Der Tatzeitraum liegt zwischen 22:00 Uhr und 04:30 Uhr.

Des Weiteren ereignete sich ein Einbruch in eine Firma in der Straße An der Pottenau, Höhe Herforder Straße. Ein unbekannter Täter hatte sich dort im Zeitraum von 22:55 Uhr und 06:00 Uhr gewaltsam Zugang verschafft. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Am Dienstag, den 22.02.2022, hatte sich ein Unbekannter im Zeitraum von 00:30 Uhr und 02:00 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten einer Firma an der Herforder Straße, Höhe Auf der Großen Heide, verschafft. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete der Täter elektronische Geräte.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 23.02.2022, bracht ein Täter in eine Lagerhalle in Herforder Straße, Höhe An der Pottenau, ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:00 Uhr und 09:00 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Musikinstrument und Bargeld entwendet.

Zudem ereignete sich am Mittwoch gegen 06:20 Uhr ein Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Stadtheider Straße, bei dem ein elektronisches Gerät entwendet wurde.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu dem flüchtigen Einbrecher oder den weiteren Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

