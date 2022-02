Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Ermittlungen zu Verdacht auf eine Freiheitsberaubung an der A2

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Gütersloh / Hamm / Soest - Nach den bisherigen Erkenntnissen soll am Dienstagnachmittag, 22.02.2022, an der Autobahn 2, auf dem Rastplatz Gütersloh Nord, ein polnischer Lkw-Fahrer zur Mitfahrt im Kofferraum eines Pkw gezwungen worden sein, der sich anschließend von dem Rastplatz in Richtung Dortmund entfernt habe.

Die Tat soll in den Nachmittagsstunden auf dem Rastplatz von einer mehrköpfigen Männergruppe zum Nachteil eines 66-jährigen polnischen Staatsbürgers verübt worden sein. Diese Männer sollen sich sodann mit dem Opfer in einem Pkw auf der A2 entfernt haben.

Während die Polizei nach dem 66-Jährigen, der Gruppe der Tatverdächtigen und ihren Fahrzeugen fahndete, wurde der Lkw-Fahrer gegen 21:30 Uhr an einer Landstraße in der Gemeinde Lippetal schwer verletzt angetroffen und in ein Krankenhaus gefahren. Eine Lebensgefahr soll nach Auskunft von Ärzten für den 66-Jährigen nicht bestanden haben.

Die Fahndung wurde bereits durch eine Ermittlungsgruppe der Polizei Bielefeld koordiniert. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und Hintergründen der Tat dauern an. Weitere Auskünfte können vor dem Hintergrund der noch laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell