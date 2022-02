Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter stehlen auffälligen Mercedes Sprinter

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Kirchdornberg-

Ein Unbekannter entwendete zwischen Sonntagmorgen, 20.02.2022, und Dienstagnachmittag, 22.02.2022, an der Dornberger Straße einen Sprinter (siehe Foto).

Ein Bielefelder zeigte bei der Polizei den Diebstahl seines Mercedes Sprinter an, der auf einem Parkplatz in der Dornberger Straße, nahe der Katzenstraße, geparkt war. Gegen 08:00 Uhr am Sonntagmorgen hatte der Bielefelder seinen Van mit Bielefelder Kennzeichen noch auf dem Parkplatz stehen gesehen. Dienstagnachmittag um 16:30 Uhr bemerkte er, dass das Fahrzeug mitsamt der Ladung, unter anderem Lichtpulten und Starkstromkabeln, entwendet worden war.

Zeugenhinweise zu dem gesuchten Fahrzeug und dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

